Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

МЧС предупредило о смерчах над морем в Сочи

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/mchs-predupredilo-o-smerchah-nad-morem-v-sochi?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile
МЧС предупредило о смерчах над морем в Сочи
Фото pexels.com

МЧС объявило штормовое предупреждение о формировании смерчей на Черноморском побережье.

По данным синоптиков, с 11:00 9 сентября и до конца суток на участке Магри — Веселое в Сочи есть опасность формирования смерчей над морем.

Жителей и гостей курорта просят соблюдать меры безопасности. При появлении смерча следует покинуть пляж и укрыться в помещении, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

По поручению главы Сочи Алексея Копайгородского все городские службы работают в усиленном режиме. Пляжи курорта закрыли для купания. Жителям и гостям рекомендовали воздержаться от отдыха у воды, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Читайте также: дожди с мокрым снегом ожидаются в выходные дни в высокогорных районах Кубани.

Статьи
Какой сегодня праздник: что отмечают 9 сентября
Какой сегодня праздник: что отмечают 9 сентября
7 обидных стереотипов о женщинах
7 обидных стереотипов о женщинах
Серьезный симптом: о каких заболеваниях может говорить тахикардия
Серьезный симптом: о каких заболеваниях может говорить тахикардия
Гастроэнтеролог Кашах рассказала, почему нужно опасаться покупной шаурмы
Гастроэнтеролог Кашах рассказала, почему нужно опасаться покупной шаурмы
Первый прыжок с парашютом: что нужно знать новичку?
Первый прыжок с парашютом: что нужно знать новичку?
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Фото Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях