МЧС предупредило о смерчах над морем в Сочи

МЧС объявило штормовое предупреждение о формировании смерчей на Черноморском побережье.

По данным синоптиков, с 11:00 9 сентября и до конца суток на участке Магри — Веселое в Сочи есть опасность формирования смерчей над морем.

Жителей и гостей курорта просят соблюдать меры безопасности. При появлении смерча следует покинуть пляж и укрыться в помещении, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

По поручению главы Сочи Алексея Копайгородского все городские службы работают в усиленном режиме. Пляжи курорта закрыли для купания. Жителям и гостям рекомендовали воздержаться от отдыха у воды, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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