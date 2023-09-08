Дожди с мокрым снегом ожидаются в выходные дни в высокогорных районах Кубани

По данным Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, через регион 9 и 10 сентября будет проходить холодный атмосферный фронт.

На Кубань зайдут холодные воздушные массы с севера. В связи с этим 9 и 10 сентября в Краснодарском крае ожидается значительное понижение температуры воздуха.

В Краснодарском крае 9 сентября днем местами пройдут кратковременные дожди с грозой. Температура воздуха ночью опустится до 5…10°С, а днем будет 19…24°С. Ветер северный до 5-10 м/с, местами с порывами до 15-18 м/с.

В воскресенье — 10 сентября также местами пройдут кратковременные дожди с грозой. Ночью в высокогорье ожидаются дожди с мокрым снегом. В целом по краю ночью температура воздуха составит 4…9°С, днем 18…23°С. В горах ночью столбик термометра опустится до 0…5°С.

На Черноморском побережье в выходные дни будет преимущественно без осадков. Температура воздуха 9 сентября поднимется до 22…27°С, а 10 сентября — до 20…25°С, сообщает Краснодарский ЦГМС.

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