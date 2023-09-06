Доставайте куртки: в Краснодарском крае к 9 сентября по ночам похолодает до 6°С

По данным Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 7 сентября в крае ожидается переменная облачность.

Температура воздуха ночью составит 12…17°С, днем 25…30°С. Местами в южной половине края пройдут кратковременные дожди с грозой. Ночью и утром местами туман. Ветер северный 5-10 м/с, на Черноморском побережье северо-восточный — 12-14 м/с с порывами до 15-18 м/с.

С вечера 7 сентября в Краснодарском крае ожидается существенное понижение температуры воздуха в связи с затоком холода с севера, а также прохождением холодного атмосферного фронта через территорию региона.

Ожидается, что к 9 сентября температура воздуха ночью опустится до 3… 8°С в горах и до 6… 11°С — в целом по краю. В Краснодаре по ночам столбики термометра опустятся до 9… 11°С.

Днем температура воздуха по краю составит 18… 23°С, в горах 10… 15°С, на Черноморском побережье 22… 27°С, в Краснодаре 21… 23°С.

Также 9 сентября местами в Краснодарском крае возможен кратковременный дождь с грозой, сообщает Краснодарский ЦГМС в Telegram.

Читайте также: на курортах Краснодарского края к выходным похолодает.