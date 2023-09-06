Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Доставайте куртки: в Краснодарском крае к 9 сентября по ночам похолодает до 6°С

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/dostavajte-kurtki-v-krasnodarskom-krae-k-9-sentyabrya-po-nocham-poholodaet-do-6-s
Доставайте куртки: в Краснодарском крае к 9 сентября по ночам похолодает до 6°С
Фото «Кубань 24»

По данным Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 7 сентября в крае ожидается переменная облачность.

Температура воздуха ночью составит 12…17°С, днем 25…30°С. Местами в южной половине края пройдут кратковременные дожди с грозой. Ночью и утром местами туман. Ветер северный 5-10 м/с, на Черноморском побережье северо-восточный — 12-14 м/с с порывами до 15-18 м/с.

С вечера 7 сентября в Краснодарском крае ожидается существенное понижение температуры воздуха в связи с затоком холода с севера, а также прохождением холодного атмосферного фронта через территорию региона.

Ожидается, что к 9 сентября температура воздуха ночью опустится до 3… 8°С в горах и до 6… 11°С — в целом по краю. В Краснодаре по ночам столбики термометра опустятся до 9… 11°С.

Днем температура воздуха по краю составит 18… 23°С, в горах 10… 15°С, на Черноморском побережье 22… 27°С, в Краснодаре 21… 23°С.

Также 9 сентября местами в Краснодарском крае возможен кратковременный дождь с грозой, сообщает Краснодарский ЦГМС в Telegram.

Читайте также: на курортах Краснодарского края к выходным похолодает.

Статьи
Зачем пить протеиновые коктейли: чем полезны и кому нельзя?
Зачем пить протеиновые коктейли: чем полезны и кому нельзя?
Пять продуктов, от которых надо отказаться немедленно, если не хотите уничтожить зубную эмаль
Пять продуктов, от которых надо отказаться немедленно, если не хотите уничтожить зубную эмаль
Рак шейки матки: помогает ли прививка от вируса папилломы человека и когда ее делать?
Рак шейки матки: помогает ли прививка от вируса папилломы человека и когда ее делать?
Чему не надо учиться у диснеевских принцесс: стокгольмский синдром, безволие, плохие парни
Чему не надо учиться у диснеевских принцесс: стокгольмский синдром, безволие, плохие парни
Я уколов не боюсь: когда делать осенние прививки и зачем они нужны?
Я уколов не боюсь: когда делать осенние прививки и зачем они нужны?
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Фото Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях