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На курортах Краснодарского края к выходным похолодает

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-kurortah-krasnodarskogo-kraya-k-vyhodnym-poholodaet
На курортах Краснодарского края к выходным похолодает
Фото Pexels, pixabay.com

По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Алины Котилевской, на Юг России идет сильное похолодание.

Смена погоды во второй половине недели связана с быстрым притоком холодного воздуха с севера европейской части страны.

«Сам атлантический циклон выйдет в Предуралье, и северные потоки потянутся от Баренцева моря на юг. Фронт будет продвигаться очень быстро, похолодание будет очень ощутимым», — сказала Котилевская.

По ее словам, если 5 сентября на юге России температура воздуха будет еще на 2-4 градуса выше нормы, то к концу недели — на 4-5 градусов ниже климатической нормы.

В Сочи 5 сентября возможны небольшие дожди, а 6 сентября воздух прогреется до 26 градусов тепла. К концу недели похолодает и вновь пройдут кратковременные дожди, сообщает ТАСС.

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