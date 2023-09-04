На Кубани 5 сентября ожидаются дожди с грозами

По данным Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 5 сентября в Краснодарском крае ожидается переменная облачность.

Местами в регионе пройдут кратковременные дожди и грозы. В отдельных районах возможен сильный дождь, ливень с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20-25 м/с. Порывы ветра во время грозы будут достигать 15-20 м/с. Воздух днем прогреется до 23…28 °С, на Черноморском побережье — 25…30 °С.

В Краснодаре ожидается переменная облачность, а также кратковременный дождь и гроза. Днем воздух в столице Кубани прогреется до 25…27 °С, сообщает Краснодарский ЦГМС.

В Краснодарском крае до 6 сентября продлили действие штормового предупреждения о сильных осадках. На участке от Анапы до Магри прогнозируют смерчи над морем, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Читайте также: ливни в Сочи прекратятся к вечеру 5 сентября.