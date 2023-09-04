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Синоптики: ливни в Сочи прекратятся к вечеру 5 сентября

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/sinoptiki-livni-v-sochi-prekratyatsya-k-vecheru-5-sentyabrya
Синоптики: ливни в Сочи прекратятся к вечеру 5 сентября
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Сильные дожди и грозы прекратятся к вечеру вторника, после чего на курорте установится комфортная температура, которая продержится минимум две недели.

«Завтра к 16:00-17:00 должно все прекратиться, и будет хорошая, не жаркая погода», — сообщили в гидрометцентре Краснодарского края.

Штормовое предупреждение из-за ливней в Сочи действует до конца суток. Также синоптики прогнозируют оползни, сильный ветер, выход рек из берегов и смерчи над морем.

Сочинские реки на фоне ливней остаются в русле, связанных с погодой инцидентов нет. При этом спасатели рекомендуют туристам и жителям соблюдать правила безопасности в непогоду, сообщает РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», все пляжи в Сочи закрыли из-за непогоды, а проливной дождь спровоцировал пробки. Несмотря на штормовое предупреждение, аэропорт Сочи работает в штатном режиме.

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