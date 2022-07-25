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Жителей Крымского района предупредили об ухудшении погоды и возможных подтоплениях

Общество
25.07.2022 08:52
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhitelej-krymskogo-rajona-predupredili-ob-uhudshenii-pogody-i-vozmozhnyh-podtopleniyah
Жителей Крымского района предупредили об ухудшении погоды и возможных подтоплениях
Фото t.me/sergeyi_les

В Крымском районе 25 и 26 июля ожидается ухудшение погоды. Прогнозируют дожди, усиление ветра до 20 м/с, подъем уровня воды в реках до неблагоприятных отметок. Возможны подтопления.

Об этом сообщил глава района Сергей Лесь.

«Возрастает вероятность возникновения ЧС и происшествий, связанных с обрывом линий связи и электропередач, нарушением в работе транспорта и жилищно-коммунальных служб, обрушением слабо укрепленных конструкций, рекламных щитов, крыш зданий различного назначения, падения деревьев», — написал Лесь в Telegram.

Он призвал население соблюдать меры предосторожности. Обходить шаткие строения и слабо укрепленные конструкции, не оставлять машины под деревьями и рекламными щитами. При обрыве линии электропередач необходимо обращаться к специалистам или по телефону 112.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае 25 июля прогнозируют дожди, грозы и усиление ветра до 18 м/с.

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