В Краснодарском крае 25 июля прогнозируют дожди, грозы и усиление ветра до 18 м/с
Общество
25.07.2022 08:01
Непогода не спешит оставить Кубань. В отдельных районах края возможны ливни и град.
При этом днем по-прежнему жарко — до +32 °С, однако ночью значительно прохладнее — не более + 21 °С.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Сочи по всему городу объявлен режим ЧС после непогоды.
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