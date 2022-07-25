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В Краснодарском крае 25 июля прогнозируют дожди, грозы и усиление ветра до 18 м/с

Общество
25.07.2022 08:01
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-25-iyulya-prognoziruyut-dozhdi-grozy-i-usilenie-vetra-do-18-m-s
Видео канала «Кубань 24»

Непогода не спешит оставить Кубань. В отдельных районах края возможны ливни и град.

При этом днем по-прежнему жарко — до +32 °С, однако ночью значительно прохладнее — не более + 21 °С.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Сочи по всему городу объявлен режим ЧС после непогоды.

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