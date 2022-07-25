В Краснодарском крае 25 июля прогнозируют дожди, грозы и усиление ветра до 18 м/с

Видео канала «Кубань 24»

Непогода не спешит оставить Кубань. В отдельных районах края возможны ливни и град.

При этом днем по-прежнему жарко — до +32 °С, однако ночью значительно прохладнее — не более + 21 °С.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Сочи по всему городу объявлен режим ЧС после непогоды.