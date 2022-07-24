В Сочи по всему городу объявлен режим ЧС после непогоды

Фото пресс-службы администрации Сочи

Введение режима ЧС позволит властям задействовать силы и средства для помощи пострадавшим от стихии. Об этом сообщил мэр Сочи Алексей Копайгородский.

«Стихия за прошедшие три дня оставила разрушения во всей районах города. Ситуация очень серьезная. Больше всего пострадал Центральный район. В современной истории Сочи подобного по масштабам происшествия именно в этой части курорта — не происходило», — заявил глава города.

Сейчас в городе продолжаются аварийно-восстановительные работы. По словам мэра, значительно пострадали дороги. При этом движение везде уже налажено в штатном режиме. Формируется перечень повреждений, мест активации старых и появления новых оползневых процессов.

К этому часу 32 мониторинговые группы обследовали порядка 250 домов. На городскую горячую линию поступило более 100 звонков от пострадавших.

«Продолжаем работу с автовладельцами, потерявшими свои машины. Разъясняем, помогаем в оформлении документов. Встретились со страховыми компаниями, работающими в городе. Готовы оказать все необходимое содействие, чтобы автовладельцы получили выплаты как можно скорее. Восстанавливаем пляжи. Сейчас только на береговой полосе работают свыше 400 человек. Всего же в городе последствия стихии устраняют более 1 тыс. человек», — написал Копайгородский в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Сочи для пострадавших от непогоды работают горячие телефонные линии.