Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Куда звонить, если потерял свою машину после ливня в Сочи

Происшествия
24.07.2022 11:18
Ссылка https://kuban24.tv/item/kuda-zvonit-esli-poteryal-svoyu-mashinu-posle-livnya-v-sochi
Куда звонить, если потерял свою машину после ливня в Сочи
Фото пресс-службы администрации Анапы

В Сочи для пострадавших от непогоды работают горячие телефонные линии.

Чтобы уточнить местонахождение своего автомобиля, эвакуированного после разгула непогоды, можно обратиться по номерам:

Диспетчер стоянки эвакуации на Круизной гавани, 4 — 233-55-67;

МУП «Сочиавтотранс» на Голенева, 7 — 8 (928) 234-03-09.

Для пострадавших граждан в Центральном районе:

  • 8(862)264-87-77;
  • 8(862)264-85-72;
  • 8(966)770-21-73.

Микрорайон Лазаревское — 8(862) 274-25-90;

микрорайон Лоо — 8(862) 252-73-49;

пгт. Дагомыс — 8 (862)252-07-06.

Звонки принимаются с 9:00 до 22:00.

Как писал интернет портал «Кубань 24», есть и общегородская горячая линия для всех пострадавших от стихии — 8 (966) 770-21-73.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Фейки опережают эпидемию: что уже наврано в Сети про обезьянью оспу
  2. СК выясняет обстоятельства гибели женщины при потопе в Сочи
  3. В Геленджике на пляже умерла женщина
  4. 5 кемпингов Черноморского побережья Краснодарского края: отдых для романтиков
  5. Пять неисхоженных водопадов Краснодарского края, которые удивят своей красотой
  6. В Сочи восстановили движение на участках федеральных трасс, пострадавших от ливня
ТОП 5 НОВОСТЕЙ
На пляже в Новороссийске на глазах у отдыхающих утонула пенсионерка
На пляже в Новороссийске на глазах у отдыхающих утонула пенсионерка
Лазаревский район Сочи затопил мощный ливень
Лазаревский район Сочи затопил мощный ливень
В Геленджике на пляже умерла женщина
В Геленджике на пляже умерла женщина
ФК «Краснодар» дома проиграл «Спартаку»
ФК «Краснодар» дома проиграл «Спартаку»
Мэрия Сочи опровергла информацию о смерти 25 наркоманов в Адлерском районе
Мэрия Сочи опровергла информацию о смерти 25 наркоманов в Адлерском районе
Прямой эфир
Мы в соцсетях