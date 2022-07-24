Куда звонить, если потерял свою машину после ливня в Сочи
Происшествия
24.07.2022 11:18
В Сочи для пострадавших от непогоды работают горячие телефонные линии.
Чтобы уточнить местонахождение своего автомобиля, эвакуированного после разгула непогоды, можно обратиться по номерам:
Диспетчер стоянки эвакуации на Круизной гавани, 4 — 233-55-67;
МУП «Сочиавтотранс» на Голенева, 7 — 8 (928) 234-03-09.
Для пострадавших граждан в Центральном районе:
- 8(862)264-87-77;
- 8(862)264-85-72;
- 8(966)770-21-73.
Микрорайон Лазаревское — 8(862) 274-25-90;
микрорайон Лоо — 8(862) 252-73-49;
пгт. Дагомыс — 8 (862)252-07-06.
Звонки принимаются с 9:00 до 22:00.
Как писал интернет портал «Кубань 24», есть и общегородская горячая линия для всех пострадавших от стихии — 8 (966) 770-21-73.
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