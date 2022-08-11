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Жителей Крымского района предупредили об угрозе подтопления из-за дождя

Общество
11.08.2022 12:01
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhitelej-krymskogo-rajona-predupredili-ob-ugroze-podtopleniya-iz-za-dozhdya
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Синоптики прогнозируют в муниципалитете сильные ливни 11 и 12 августа. Сейчас там действует экстренное предупреждение о непогоде.

Осадки могут спровоцировать подъем уровня воды в реках до опасных отметок, есть угроза подтопления территорий. Ожидается усиление ветра.

Коммунальные службы готовятся к напряженным суткам, не исключены обрывы на линиях электропередачи. Жителям рекомендовали обходить стороной шаткие конструкции и не парковать автомобили под деревьями. Также тем, чьи дома расположены в низинах, желательно подготовить документы и собрать экстренный запас вещей на случай эвакуации.

Читайте также: в Краснодарском крае до 12 августа ожидаются сильные дожди и смерчи.

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