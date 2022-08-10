В Краснодарском крае до 12 августа ожидаются сильные дожди и смерчи
Происшествия
10.08.2022 20:01
По прогнозу синоптиков с 10 по 12 августа на Кубани местами ожидаются сильные дожди с грозой, градом и шквалистым усилением ветра.
На участке от Анапы до Сочи имеется опасность формирования смерчей на Черным морем.
В связи с непогодой в Краснодарском крае до 12 августа объявили штормовое предупреждение.
Спасатели призывают жителей и гостей региона в эти дни внимательно следить за изменениями окружающей среды и соблюдать все необходимые меры безопасности.
При возникновении ЧС необходимо звонить по номерам: 112, 101 или 8 (861) 268-64-40, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
Читайте также: в Геленджике 6 августа во время залпового дождя упала сосна.
Популярные новости
- Отдых 2022: три новых экскурсионных маршрута Краснодарского края
- На Кубани местный житель во время строительства уличного туалета нашел меотское захоронение
- IKEA объявила о завершении онлайн-распродажи 15 августа
- 5 кемпингов Черноморского побережья Краснодарского края: отдых для романтиков
- Фейки опережают эпидемию: что уже наврано в Сети про обезьянью оспу
- В Анапе девушка утонула во время плавания на SUP-доске
ТОП 5 НОВОСТЕЙ