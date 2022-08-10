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В Краснодарском крае до 12 августа ожидаются сильные дожди и смерчи

Происшествия
10.08.2022 20:01
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-do-12-avgusta-ozhidayutsya-silnye-dozhdi-i-smerchi
В Краснодарском крае до 12 августа ожидаются сильные дожди и смерчи
Фото pexels.com

По прогнозу синоптиков с 10 по 12 августа на Кубани местами ожидаются сильные дожди с грозой, градом и шквалистым усилением ветра.

На участке от Анапы до Сочи имеется опасность формирования смерчей на Черным морем.

В связи с непогодой в Краснодарском крае до 12 августа объявили штормовое предупреждение.

Спасатели призывают жителей и гостей региона в эти дни внимательно следить за изменениями окружающей среды и соблюдать все необходимые меры безопасности.

При возникновении ЧС необходимо звонить по номерам: 112, 101 или 8 (861) 268-64-40, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

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