В Краснодарском крае до 12 августа ожидаются сильные дожди и смерчи

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По прогнозу синоптиков с 10 по 12 августа на Кубани местами ожидаются сильные дожди с грозой, градом и шквалистым усилением ветра.

На участке от Анапы до Сочи имеется опасность формирования смерчей на Черным морем.

В связи с непогодой в Краснодарском крае до 12 августа объявили штормовое предупреждение.

Спасатели призывают жителей и гостей региона в эти дни внимательно следить за изменениями окружающей среды и соблюдать все необходимые меры безопасности.

При возникновении ЧС необходимо звонить по номерам: 112, 101 или 8 (861) 268-64-40, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

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