В Геленджике во время залпового дождя упала сосна

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Сильные осадки прошли 6 августа на территории города-курорта.

На улице Курзальной из-за порывов ветра накренилась сосна. На место прибыли коммунальщики. Для безопасности прохожих территорию перекрыли и приступили к опиловке.

На месте работает четыре единицы техники. Пострадавших нет, сообщает пресс-служба администрации Геленджика в Telegram-канале.

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