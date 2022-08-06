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В Геленджике во время залпового дождя упала сосна

Происшествия
06.08.2022 18:03
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-gelendzhike-vo-vremya-zalpovogo-dozhdya-upala-sosna
В Геленджике во время залпового дождя упала сосна
Фото t.me/adm_gelen

Сильные осадки прошли 6 августа на территории города-курорта.

На улице Курзальной из-за порывов ветра накренилась сосна. На место прибыли коммунальщики. Для безопасности прохожих территорию перекрыли и приступили к опиловке.

На месте работает четыре единицы техники. Пострадавших нет, сообщает пресс-служба администрации Геленджика в Telegram-канале.

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