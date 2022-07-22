В станице Ленинградской порыв ветра повалил дерево на автомобиль

Видео канала «Кубань 24»

В станице Ленинградской порывом ветра повалило мощное дерево, ствол рухнул на автомобиль.

Машина была припаркована во дворе частного дома. Автомобиль полностью скрылся под кроной. При происшествии из-за разгула стихии никто не пострадал.

На месте ЧП работают спасатели.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Краснодар 22 июля накрыл залповый ливень. Дожди с грозами прогнозируют в краевом центре до конца дня 23 июля.