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В станице Ленинградской порыв ветра повалил дерево на автомобиль

Происшествия
22.07.2022 20:39
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-stanitse-leningradskoj-poryv-vetra-povalil-derevo-na-avtomobil
Видео канала «Кубань 24»

В станице Ленинградской порывом ветра повалило мощное дерево, ствол рухнул на автомобиль.

Машина была припаркована во дворе частного дома. Автомобиль полностью скрылся под кроной. При происшествии из-за разгула стихии никто не пострадал.

На месте ЧП работают спасатели.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Краснодар 22 июля накрыл залповый ливень. Дожди с грозами прогнозируют в краевом центре до конца дня 23 июля.

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