В станице Ленинградской порыв ветра повалил дерево на автомобиль
Происшествия
22.07.2022 20:39
В станице Ленинградской порывом ветра повалило мощное дерево, ствол рухнул на автомобиль.
Машина была припаркована во дворе частного дома. Автомобиль полностью скрылся под кроной. При происшествии из-за разгула стихии никто не пострадал.
На месте ЧП работают спасатели.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», Краснодар 22 июля накрыл залповый ливень. Дожди с грозами прогнозируют в краевом центре до конца дня 23 июля.
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