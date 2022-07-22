Краснодар 22 июля накрыл залповый ливень
Циклон, обещанный синоптиками, 22 июля добрался до краевой столицы. Кратковременный ливень был такой силы, что за считанные минуты подтопил улицы в разных частях города.
Непогода еще продолжается, на дороги вышла водооткачивающая техника.
Очевидцы сообщают, что «реки» застали их на улицах Герцена, Атарбекова, Монтажников, Гаражной, традиционно — на улице Московской. А также Черкасской, Котлярова, Уссурийской и других проблемных участках.
За ситуацией следят специалисты Центра мониторинга дорожного движения и транспорта совместно с ЕДДС. При ЧС необходимо обращаться по номерам: 214-33-36 или 112.
Сильные дожди с грозами ожидаются в Краснодаре еще до конца дня 23 июля. Возможен град и усиление ветра до 20 м/с, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», 22 июля жители 15 улиц Краснодара остались без света из-за аварий.
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