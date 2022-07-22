В Краснодаре жители 15 улиц остались без света из-за аварий

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Аварийное отключение электричества произошло днем 22 июля в микрорайонах Горхутор и Сады Калинина. Из-за повреждения линий оказались обесточены 44 трансформаторных подстанции.

Сейчас электричества нет на улицах: Дзержинского, Молодежной, Яхонтовой, Норильской, Путевой, Спасской, Упорной, Семеновской, Средней, Троицкой, Степной, Юбилейной, Восточной, Ореховой и Веселой.

На местах аварий уже работают энергетики. Когда в Прикубанском округе восстановят подачу света, пока точно неизвестно, сообщает ЕДДС Краснодара.

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