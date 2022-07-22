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В Краснодаре жители 15 улиц остались без света из-за аварий

Происшествия
22.07.2022 15:18
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-iz-za-avarij-zhiteli-15-ulits-ostalis-bez-sveta
В Краснодаре жители 15 улиц остались без света из-за аварий
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Аварийное отключение электричества произошло днем 22 июля в микрорайонах Горхутор и Сады Калинина. Из-за повреждения линий оказались обесточены 44 трансформаторных подстанции.

Сейчас электричества нет на улицах: Дзержинского, Молодежной, Яхонтовой, Норильской, Путевой, Спасской, Упорной, Семеновской, Средней, Троицкой, Степной, Юбилейной, Восточной, Ореховой и Веселой.

На местах аварий уже работают энергетики. Когда в Прикубанском округе восстановят подачу света, пока точно неизвестно, сообщает ЕДДС Краснодара.

Читайте также: в Сочи 19 июля из-за непогоды произошло аварийное отключение электричества в селе Лоо.

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