В Сочи из-за непогоды произошло аварийное отключение электричества в селе Лоо
В Лазаревском районе 19 июля прошел сильный дождь с порывистым ветром.
«Залповый ливень и порывистый ветер стали причиной локальных повреждений воздушных линий электропередачи, которые питают отдельные участки Лазаревского района города Сочи. Частичные нарушения энергоснабжения зафиксированы в селе Лоо», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе администрации Сочи.
Социальные объекты временно запитали от мобильных дизельных генераторов. Накануне все силы и средства города перевели в режим повышенной готовности.
В течение дня 19 июля в Сочи были осадки до 5 мм. В Лоо и Дагомысе выпало 31 мм осадков. В результате в Дагомысе поднялся уровень воды в реке. Подтоплений нет, река из русла не выходила, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
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