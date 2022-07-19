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В Сочи из-за непогоды произошло аварийное отключение электричества в селе Лоо

Происшествия
19.07.2022 20:54
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-iz-za-nepogody-proizoshlo-avarijnoe-otklyuchenie-elektrichestva-v-sele-loo
В Сочи из-за непогоды произошло аварийное отключение электричества в селе Лоо
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

В Лазаревском районе 19 июля прошел сильный дождь с порывистым ветром.

«Залповый ливень и порывистый ветер стали причиной локальных повреждений воздушных линий электропередачи, которые питают отдельные участки Лазаревского района города Сочи. Частичные нарушения энергоснабжения зафиксированы в селе Лоо», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе администрации Сочи.

Социальные объекты временно запитали от мобильных дизельных генераторов. Накануне все силы и средства города перевели в режим повышенной готовности.

В течение дня 19 июля в Сочи были осадки до 5 мм. В Лоо и Дагомысе выпало 31 мм осадков. В результате в Дагомысе поднялся уровень воды в реке. Подтоплений нет, река из русла не выходила, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Читайте также: жителей и гостей Сочи предупреждают об опасном подъеме реки Восточный Дагомыс.

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