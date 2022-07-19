Жителей и гостей Сочи предупреждают об опасном подъеме реки Восточный Дагомыс
Происшествия
19.07.2022 19:53
Уровень воды в реке Восточный Дагомыс приблизился к опасной отметке 19 июля после сильного дождя.
«В связи с этим были включены сиренно-речевые установки. О неблагоприятных погодных условиях и повышенной бдительности жителей и гостей населенного пункта предупреждают экипажи ДПС и ППС», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе администрации Сочи.
Сейчас уровень воды в реке постепенно снижается. На ближайшие два дня синоптики прогнозируют в Сочи дождливую погоду.
Жителям и гостям курорта рекомендуют в эти дни соблюдать все необходимые меры предосторожности и временно отказаться от отдыха у воды.
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