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Жителей и гостей Сочи предупреждают об опасном подъеме реки Восточный Дагомыс

Происшествия
19.07.2022 19:53
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhitelej-i-gostej-sochi-preduprezhdayut-ob-opasnom-podeme-reki-dagomys
Видео t.me/chepsochi

Уровень воды в реке Восточный Дагомыс приблизился к опасной отметке 19 июля после сильного дождя.

«В связи с этим были включены сиренно-речевые установки. О неблагоприятных погодных условиях и повышенной бдительности жителей и гостей населенного пункта предупреждают экипажи ДПС и ППС», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе администрации Сочи.

Сейчас уровень воды в реке постепенно снижается. На ближайшие два дня синоптики прогнозируют в Сочи дождливую погоду.

Жителям и гостям курорта рекомендуют в эти дни соблюдать все необходимые меры предосторожности и временно отказаться от отдыха у воды.

Читайте также: в Сочи 11 июля вышедшая из берегов река Восточный Дагомыс подтопила 17 подвалов многоквартирников.

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