Жителей Крымского района предупредили о возможных ЧС из-за сильного ветра

На территории Крымского района 7 и 8 декабря ветер усилится до 15 м/с. В случае возникновения ЧС необходимо обратиться по телефону 112.

Из-за ухудшения погодных условий на территории муниципалитета могут произойти обрывы линий связи и электропередач. Может быть нарушена работа транспорта и жилищно-коммунальных служб. Сильный ветер может повалить слабо укрепленные конструкции, рекламные щиты, крыши зданий различного назначения, а также старые деревья.

«Находясь на улице, лучше обходить шаткие строения и слабо укрепленные конструкции. Не стоит парковать машины под рекламными щитами и деревьями. Стоит помнить, что опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам: они находятся под высоким напряжением», — сообщили в пресс-службе администрации Крымского района.

Читайте также: первые выходные зимы, по прогнозам синоптиков, пройдут без осадков. В некоторых районах Кубани начались ночные заморозки.

Подпишись, здесь всегда интересно.