Утренние туманы, изморось и до +14 °С днем ожидаются 6 декабря на Кубани

Первый выходной зимы, по прогнозам синоптиков, пройдет без осадков, утром южную половину региона окутает туман, ночью и утром также ожидаются гололед и изморось.

В целом по краю будет облачно с прояснениями. Ожидается восточный ветер 4-9 м/с, местами порывы 12-14 м/с, в отдельных районах западной половины края — 15-17 м/с.

Температура воздуха ночью опустится до +4…-1 °С, местами в восточной половине края будет -1…-6 °С, в горах — -2…-7 °С. Днем столбики термометров покажут +6…+11 °С, в горах потеплеет до 1…+4 °С.

На Черноморском побережье будет малооблачно и без осадков. Ветер северо-восточный, восточный 8-13 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с, в районе Новороссийска порывы усилятся до 18-23 м/с. Температура воздуха ночью +3…+8 °С, днем +9…+14 °С.

В Краснодаре в субботу облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер восточный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью 0…+2°, днем +7…+9 °С, сообщает Краснодарский ЦГМС.

