Жителей Крымского района предупредили о возможном подъеме уровня воды в реках

Глава Крымского района Сергей Лесь 19 ноября сообщил об ухудшении погоды в муниципалитете.

В связи с прогнозируемым ухудшением погоды 19-21 ноября в Крымском районе прогнозируется возникновение ЧС, происшествий, связанных с сильными ливнями, подъемом уровня воды и усилением ветра до 15 м/с, сообщил глава района в своем Telegram-канале.

В связи с непогодой, увеличивается риск возникновения ЧС и происшествий, связанных с обрывом линий связи и электропередач, нарушением в работе транспорта и служб ЖКХ, обрушением слабо укрепленных конструкций, рекламных щитов, крыш и падением деревьев.

Жителям района рекомендовано обходить шаткие строения и слабо укрепленные конструкции, не оставлять машины под деревьями, а также не стоять при сильном ветре под ЛЭП.

В случае возникновения ЧС, жителей просят звонить по телефону 112.