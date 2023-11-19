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Жителей Крымского района предупредили о возможном подъеме уровня воды в реках

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhitelej-krymskogo-rajona-predupredili-o-vozmozhnom-podeme-urovnya-vody-v-rekah-2
Жителей Крымского района предупредили о возможном подъеме уровня воды в реках
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Глава Крымского района Сергей Лесь 19 ноября сообщил об ухудшении погоды в муниципалитете.

В связи с прогнозируемым ухудшением погоды 19-21 ноября в Крымском районе прогнозируется возникновение ЧС, происшествий, связанных с сильными ливнями, подъемом уровня воды и усилением ветра до 15 м/с, сообщил глава района в своем Telegram-канале.

В связи с непогодой, увеличивается риск возникновения ЧС и происшествий, связанных с обрывом линий связи и электропередач, нарушением в работе транспорта и служб ЖКХ, обрушением слабо укрепленных конструкций, рекламных щитов, крыш и падением деревьев.

Жителям района рекомендовано обходить шаткие строения и слабо укрепленные конструкции, не оставлять машины под деревьями, а также не стоять при сильном ветре под ЛЭП.

В случае возникновения ЧС, жителей просят звонить по телефону 112.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в выходные дни в южных регионах и Северном Кавказе прогнозируются дожди, мокрый снег и восточный ветер с порывами до 20 м/с.

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