Ливни и мокрый снег: циклоны ухудшат погоду на юге России

В выходные дни в южных регионах и Северном Кавказе прогнозируются дожди, мокрый снег и восточный ветер с порывами до 20 м/с.

По данным центра погоды «Фобос», в центре Русской равнины усиливается Скандинавский антициклон. В связи с этим все циклоны будут устремляться на юг России.

«Погода в ближайшие дни будет далека от комфортной. Сильные дожди местами пройдут в Крыму, Ростовской области, Краснодарском крае. Ливни — в Сочи, в Волгоградской области и на севере Ростовской области прогнозируется мокрый снег. Все будет усугубляться восточным ветром с порывами до 17-20, местами до 25 м/с», — рассказала ведущий специалист центра погоды Алина Котилевская.

В Крыму 18 ноября начнет усиливаться ветер, а в середине дня пойдут дожди. Ливни в сочетании с грозой прогнозируются на 19 и 20 ноября на Кубани, в частности в Сочи, а также в Адыгее. На реках возможен подъем уровня воды до неблагоприятных отметок. При этом температура воздуха в регионах будет соответствовать климатической норме. Например, в Краснодаре 18 ноября будет 11-13 градусов, а 19 ноября — до 10-12 градусов тепла. В Сочи — до 13-15 градусов, сообщает ТАСС.

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