Жителей Крымского района предупредили о сильных дождях и подъеме воды в реках

Глава Крымского района Сергей Лесь сообщил, что до 23 марта в муниципалитете ожидаются сильные дожди, грозы и подъем уровней воды в реках. Прогнозируется возникновение ЧС.

Неблагоприятные погодные условия повышают вероятность обрыва линий связи и электропередачи, нарушений в работе транспорта и жилищно-коммунальных служб, обрушения слабо укрепленных конструкций, крыш, падения деревьев.

Глава района призвал соблюдать меры предосторожности.

«Находясь на улице, лучше обходить шаткие строения и слабо укрепленные конструкции. Не стоит парковать машины под рекламными щитами и деревьями. Стоит помнить, что опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам: они находятся под высоким напряжением», — написал Лесь в Telegram.

Он также напомнил, что в случае обрыва высоковольтного провода, необходимо обратиться к специалистам или по телефону 112.

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