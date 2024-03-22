Дожди и до +15°С ожидаются на выходных в Краснодарском крае

По прогнозам синоптиков, 23 и 24 марта на Кубани будет облачно с прояснениями, местами пройдут дожди. Ночью и утром в восточной части региона ожидаются дожди с мокрым снегом.

Ночью и утром местами возможен туман. Ветер восточный 4-9 м/с, днем и вечером местами порывы 12-14 м/с.

Температура воздуха по ночам составит 0…+5°С. Днем 23 марта столбики термометров покажут 6…11°С. В воскресенье днем потеплеет до 8…13°С. Местами в южной половине края температура воздуха составит 10…15°С. В горных районах ночью ожидается +1…-4°С, днем потеплеет до 2…7°С.

На Черноморском побережье переменная облачность. В субботу 23 марта пройдут дожди, в воскресенье — преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный с переходом на южный, юго-западный 6-11 м/с, местами порывы 12-14 м/с. Ночью термометры покажут 4…9°С, днем воздух прогреется до 9…14°С, сообщает Краснодарский ЦГМС.

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