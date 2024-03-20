Штормовое предупреждение о лавиноопасности на Кубани продлили до 23 марта

Согласно прогнозу синоптиков, 21, 22 и 23 марта в горах выше 2 тыс. метров на территории Кубани сохранится лавиноопасность.

Штормовое предупреждение, введенное с 14 марта, продлили по 23 марта включительно.

Жителей и гостей Краснодарского края призвали соблюдать меры безопасности, не выходить в горы в снегопад, избегать места сходов лавин и следить за изменениями погоды, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

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