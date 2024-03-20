Дожди и похолодание ожидаются 20 марта в Краснодарском крае

По прогнозам синоптиков, в горных районах Краснодарского края днем 20 марта столбики термометров опустятся до 3°С.

Утром и днем 20 марта на юге Краснодарского края возможен дождь, а в горах — с мокрым снегом. Ветер восточный 4-9 м/с, местами порывы 12-14 м/с. Температура воздуха днем составит 9°С — 14°С. В горах — от 3°С до 8°С.

На Черноморском побережье прогнозируют переменную облачность, местами небольшой дождь. Ветер восточный 6-11 м/с, местами порывы 12-14 м/с. Воздух днем прогреется до 11°С — 16°С.

В Краснодаре — переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 4-9 м/с. Днем столбики термометров покажут 10°С — 12°С, сообщает Краснодарский ЦГМС.

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