Штормовое предупреждение по сходу лавин на Кубани продлили до 20 марта

По прогнозу синоптиков, в ближайшие дни — 18, 19 и 20 марта в горах выше 2 тыс. метров на территории Краснодарского края сохранится опасность схода лавин.

В связи с прогнозируемой лавиноопасностью в Краснодарском крае продлили штормовое предупреждение, введенное с 14 марта.

Жителям и гостям региона рекомендовали быть внимательнее при выходе в горы и соблюдать все необходимые меры безопасности: не выходить в снегопад, избегать места сходов лавин и следить за изменениями погоды, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Горы выше 2 тыс. метров в Краснодарском крае находятся в районе Красной Поляны в Сочи, а также в Мостовском районе.

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