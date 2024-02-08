Лавина сошла на горнолыжную трассу в Красной Поляне

Это произошло 8 февраля около 13:00 на склоне «Альпика» на горе Аибга на высоте около 1,6 тыс. метров.

Очевидцы рассказали в соцсетях, что лавина сошла со склона на горнолыжную трассу. Десятки людей специальными щупами проверяли, нет ли людей под снегом.

Утром 8 февраля в Telegram-канале «Альпика полиция снега» появилась информация, что катание открыли в 9:30 на высоте 1,5-1,9 тыс. метров. Спуститься можно на высоту 780 метров. Лавинная опасность на склоне умеренная. Трассу 1 закрыли из-за лавинной опасности.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сход лавин ожидается до 10 февраля в горах Краснодарского края выше 1 тыс. метров. В связи с этим в регионе объявили штормовое предупреждение. Жителям и гостям региона рекомендовали быть внимательнее при выходе в горы и соблюдать все необходимые меры безопасности: не выходить в снегопад, избегать места сходов лавин и следить за изменениями погоды.