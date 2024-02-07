Сход лавин ожидается до 10 февраля в горах Кубани выше 1 тыс. метров

Лавинная опасность в регионе объявили на ближайшие дни — 8,9 и 10 февраля.

По прогнозу синоптиков, из-за потепления лавины могут начать сходить во всех горах Краснодарского края выше 1 тыс. метров. В связи с этим в регионе объявили штормовое предупреждение.

Жителям и гостям региона рекомендовали быть внимательнее при выходе в горы и соблюдать все необходимые меры безопасности: не выходить в снегопад, избегать места сходов лавин и следить за изменениями погоды, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Горы выше 1 тыс. метров на Кубани находятся в Сочи, Туапсинском, Мостовском и Апшеронском районах.

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