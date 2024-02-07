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Сход лавин ожидается до 10 февраля в горах Кубани выше 1 тыс. метров

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/shod-lavin-ozhidaetsya-do-10-fevralya-v-gorah-kubani-vyshe-1-tys-metrov
Сход лавин ожидается до 10 февраля в горах Кубани выше 1 тыс. метров
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Лавинная опасность в регионе объявили на ближайшие дни — 8,9 и 10 февраля.

По прогнозу синоптиков, из-за потепления лавины могут начать сходить во всех горах Краснодарского края выше 1 тыс. метров. В связи с этим в регионе объявили штормовое предупреждение.

Жителям и гостям региона рекомендовали быть внимательнее при выходе в горы и соблюдать все необходимые меры безопасности: не выходить в снегопад, избегать места сходов лавин и следить за изменениями погоды, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Горы выше 1 тыс. метров на Кубани находятся в Сочи, Туапсинском, Мостовском и Апшеронском районах.

Читайте также: лавину на горнолыжном курорте Сочи вызвал катавшийся вне трассы сноубордист. Пласт снега сошел на горнолыжную трассу с людьми 6 февраля на курорте «Газпром Поляна».

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