Лавину на горнолыжном курорте Сочи вызвал катавшийся вне трассы сноубордист

Пласт снега сошел на горнолыжную трассу с людьми 6 февраля на курорте «Газпром Поляна».

Уточняется, что лавина сошла лавина на соединительную трассу между трассами F и G на Лауре на высоте 1300 —1400 м.

Под снегом оказались шесть человек, которых спасли специалисты курорта.

Сотрудники МЧС обследовали место происшествия с помощью лавинных щупов и системы поиска людей. На месте работали 16 специалистов, в том числе кинологи МЧС России, и три единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В Telegram-канале курорта «Красная Поляна» сообщили, что сход лавины спровоцировал сноубордист.

«Это тот самый случай, о котором пишут «выбирая катание вне трасс, вы берете ответственность за свою и чужую жизнь». Отмечают, что вызвавший лавину сноубордист уехал и участия в поисках не принимал», — сообщает Telegram-канал курорта «Красная Поляна».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», жизни и здоровью шести райдеров, попавших под сход лавины, ничего не угрожает. Курорт работает в штатном режиме.