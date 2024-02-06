Шестерых райдеров спасли после схода пласта снега на горнолыжной трассе в Сочи

Пласт снега сошел на горнолыжной трассе курорта «Газпром Поляна» в районе горнолыжных трасс F днем 6 февраля. В это время на трассе находились шесть человек.

В администрации курорта сообщили, что все шесть райдеров были обнаружены спасателями. Сообщается, что в настоящее время курорт работает в штатном режиме.

«При природном явлении никто не пострадал. Жизни и здоровью райдеров ничего не угрожает. Катание на трассах было оперативно восстановлено», — сообщает пресс-служба курорта в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», по данным синоптиков, до 18:00 6 февраля в горах Сочи выше 1 тыс. м над уровнем моря сохраняется лавиноопасность.