Туристов предупредили об опасности схода снежных лавин в горах Сочи

На территории Сочи с 3 февраля действует экстренное предупреждение о лавиноопасности.

По данным синоптиков, с 18:00 3 февраля до 18:00 6 февраля в горах Сочи выше 1 тыс. м над уровнем моря будет лавиноопасно.

Жителей и гостей курорта предупреждают о том, что выходить в горы в это время опасно. Находясь в горах надо следить за изменением погоды. Спасатели рекомендуют туристам избегать опасных склонов. При возникновении ЧС следует звонить по телефонам: 01, 101 или 8 (861) 268-64-40, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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