Жителей Крымского района предупредили о подъеме воды в реках

В Крымском районе 27 и 28 мая прогнозируют сильные дожди с грозой и градом, подъем уровня воды в реках и усиление ветра до 15 м/с.

В связи с этим возрастает вероятность возникновения ЧС и происшествий. Администрация Крымского района просит жителей и гостей муниципалитета предпринять меры безопасности.

«Находясь на улице, лучше обходить шаткие строения и слабо укрепленные конструкции. Не стоит парковать машины под рекламными щитами и деревьями. Стоит помнить, что опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам: они находятся под высоким напряжением», — сообщает пресс-служба администрации Крымского района в Telegram.

При обнаружении обрыва провода нужно звонить 112.

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