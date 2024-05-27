В начале недели Краснодарский край ждут дождь и жара до +27°С

По прогнозам синоптиков, 27 мая на Кубани ожидается переменная облачность, местами пройдут дожди с грозами. В юной половине края днем возможен сильный дождь.

Ветер восточный четверти 5-10 м/с, местами порывы до 12-14 м/с. При грозе порывы усилятся до 15-20 м/с. Ночью и утром в Новороссийске прогнозируют порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха в юго-восточных предгорных районах днем составит 22…27°С. В горах днем ожидается 12…17°С; на Черноморском побережье днем воздух прогреется до 21…26°С.

В Краснодаре 27 мая будет облачно с прояснениями. Возможен небольшой дождь. Ветер восточной четверти 5-10 м/с, порывы 12-14 м/с. Днем воздух прогреется до 24…26°С, сообщает ЦГМС Краснодара.

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