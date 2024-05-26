На Кубани 26 и 27 мая действует предупреждение о высокой пожароопасности

В МЧС продлили действие штормового предупреждения о высокой пожароопасности в Краснодарском крае.

По данным синоптиков, до конца суток 26 мая, а также в течении суток 27 мая местами в северо-восточных, северо-западных, юго-восточных, юго-западных, центральных районах края и на Черноморском побережье ожидается высокая пожароопасность 4-го класса.

Жителям и гостям региона напоминают о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности. В лесах запрещено использовать разжигать костры около сухой травы и поваленных деревьев. Для костра следует выбирать открытые площадки, затем костер следует залить водой и засыпать землей. В случае возникновения ЧС следует звонить по телефонам 01, 101 или 112, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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