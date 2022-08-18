Жителей Крымского района предупредили о ливнях и возможных подтоплениях

Фото пресс-службы администрации Крымского района

По прогнозам синоптиков, в Крымском районе 18 и 19 августа ожидается ухудшение погоды. Глава района Сергей Лесь предупредил жителей о возможных ЧС.

На территории района прогнозируют сильные дожди, грозы, шквалистое усиление ветра, град и подъем воды в реках до неблагоприятных отметок. Возможно подтопление территорий.

«В результате данных погодных условий возрастает вероятность возникновения ЧС и происшествий, связанных с обрывом линий связи и электропередачи, нарушением в работе транспорта и жилищно-коммунальных служб, обрушением слабо укрепленных конструкций, рекламных щитов, крыш зданий различного назначения, падения деревьев», — написал Лесь в Telegram.

Глава района напомнил жителям, что в такую погоду стоит держаться подальше от шатких конструкций и не оставлять машины под деревьями и рекламными щитами.

Кроме того, он предупредил об опасности обрыва линий электропередачи. При обнаружении обрыва проводов необходимо связаться со специалистами или по телефону 112.

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