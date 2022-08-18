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На Кубани до 19 августа продлили действие предупреждения о пожароопасности 5 и 4 классов

Общество
18.08.2022 11:02
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-kubani-do-19-avgusta-prodlili-dejstvie-preduprezhdeniya-o-pozharoopasnosti-5-i-4-klassov
На Кубани до 19 августа продлили действие предупреждения о пожароопасности 5 и 4 классов
Фото пресс-службы администрации Сочи

МЧС 18 августа объявило о продлении действия предупреждения о чрезвычайной и высокой пожароопасности в Краснодарском крае.

По данным синоптиков, 18 и 19 августа местами в юго-восточных и северо-западных районах края сохранится чрезвычайная пожароопасность 5-го класса. Также местами в крае и на Черноморском побережье, кроме Краснодара и Сочи, 18 и 19 августа сохранится высокая пожароопасность 4-го класса.

Спасатели рекомендуют соблюдать меры пожарной безопасности при отдыхе на природе: разводить костры только на открытых площадках, их следует залить водой и засыпать землей. В лесах не использовать открытые источники огня около сухой травы и поваленных деревьев. В случае возникновения ЧС нужно сообщить об этом по номеру телефона 101 или 8 (861) 268-64-40, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

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