На Кубани до 19 августа продлили действие предупреждения о пожароопасности 5 и 4 классов
МЧС 18 августа объявило о продлении действия предупреждения о чрезвычайной и высокой пожароопасности в Краснодарском крае.
По данным синоптиков, 18 и 19 августа местами в юго-восточных и северо-западных районах края сохранится чрезвычайная пожароопасность 5-го класса. Также местами в крае и на Черноморском побережье, кроме Краснодара и Сочи, 18 и 19 августа сохранится высокая пожароопасность 4-го класса.
Спасатели рекомендуют соблюдать меры пожарной безопасности при отдыхе на природе: разводить костры только на открытых площадках, их следует залить водой и засыпать землей. В лесах не использовать открытые источники огня около сухой травы и поваленных деревьев. В случае возникновения ЧС нужно сообщить об этом по номеру телефона 101 или 8 (861) 268-64-40, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
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