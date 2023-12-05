Жителей Краснодарского края призвали не снимать беспилотники и работу систем ПВО

В России продолжает действовать строгий запрет на съемку военных объектов, представляющих государственную тайну. За эти нарушения предусмотрена уголовная ответственность.

Публикация работы системы ПВО в соцсетях может раскрыть противнику расположение техники Вооруженных сил РФ. Это грозит новым атаками на гражданские и военные объекты. В комментариях к публикациям об атаках беспилотников и работе систем ПВО запрещено уточнять информацию о месте, где это произошло.

При обнаружении БПЛА в воздухе нужно сообщить о нем по номеру 112, указав ориентиры и направление пролета. Беспилотник можно снять на видео, чтобы затем предоставить его сотрудникам спецслужб или правоохранительных органов.

К обломкам БПЛА нельзя приближаться. Кроме того, возле них лучше не пользоваться включенные гаджетами. О найденных беспилотниках нужно сообщать по номеру 112.

О тех, кто снимает обломки БПЛА и работу систем, а затем размещает фото и видео в социальных сетях, просят сообщать в правоохранительные органы, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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