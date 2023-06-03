Жителей Краснодарского края предупредили об ответственности за участие в несанкционированных акциях

Сейчас в интернете и соцсетях члены экстремистской организации «Фонд борьбы с коррупцией» призывают граждан к участию в несанкционированных акциях на территории Краснодарского края.

В связи с этим правоохранительные органы предупреждают, что за призывы к таким акциям и участие в них предусмотрена ответственность в соответствии с законом.

За публичные призывы к экстремистской деятельности нарушителей ждет штраф от 100 до 300 тыс. рублей или до 5 лет лишения свободы. За участие в деятельности экстремистской организации гражданам грозит штраф от 300 до 600 тыс. рублей или до 6 лет лишения свободы.

За организацию несанкционированного митинга, собрания, демонстрации, шествия или пикета грозит штраф для граждан от 10 до 20 тыс. рублей или обязательные работы на срок до 40 часов. Для должностных лиц предусмотрен штраф от 15 до 30 тыс. рублей, для юрлиц — от 50 до 100 тыс. рублей.

Вовлечение несовершеннолетних в несогласованные мероприятия влечет для граждан штраф от 30 до 50 тыс. рублей, обязательные работы от 20 до 100 часов или административный арест до 15 суток. Должностным лицам грозит штраф от 50 до 100 тыс. рублей, юрлицам — от 250 до 500 тыс. рублей.

Участие в несанкционированных акциях подростков до 16 свидетельствует о неисполнении родительских обязанностей и влечет за собой административную ответственность и штраф.

Для обеспечения правопорядка правоохранительные органы ориентированы на незамедлительное реагирование. Попытки провести несанкционированную акцию и провокации со стороны участников будут расценивать как угрозу общественному порядку и немедленно пресекать.

Граждан просят не поддаваться на провокации, а также не принимать участие в несогласованных мероприятиях и соблюдать законные требования сотрудников правоохранительных органов.

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