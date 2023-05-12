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Штраф в 60 тысяч рублей: в России хотят ужесточить наказание за пьяную езду на скоростных трассах

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/shtraf-i-lishenie-prav-v-rossii-hotyat-uzhestochit-nakazanie-za-pyanuyu-ezdu-na-skorostnyh-trassah
Штраф в 60 тысяч рублей: в России хотят ужесточить наказание за пьяную езду на скоростных трассах
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов выступил с предложением об ужесточении наказания.

Он отметил, что сейчас в стране за пьяную езду предусмотрена ответственность в виде штрафа размером в 30 тыс. рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет. По словам Антона Орлова, наказание требует ужесточения, так как статья не предусматривает обстоятельства правонарушения.

В связи с этим Орлов предложил ввести штраф в размере 60 тыс. рублей и лишение прав на срок от трех до четырех лет за пьяную езду на скоростной трассе, сообщает «RT».

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