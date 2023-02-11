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Жителей Краснодарского края предупредили о возможном падении сосулек

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhitelej-krasnodarskogo-kraya-predupredili-o-vozmozhnom-padenii-sosulek
Жителей Краснодарского края предупредили о возможном падении сосулек
Фото ТЦМП ЧС по Краснодарскому краю

В ближайшие дни на Кубань заметно потеплеет. На смену морозам придет плюсовая температура.

«В связи с ожидаемые повышением температуры воздуха до +6 °C в Краснодарском крае увеличивается риск травмоопасности. Снежные осадки и потепление вызывают образование сосулек и сход снега с крыш зданий», — говорится в сообщении Территориального центра мониторинга и прогнозирования ЧС Краснодарского края.

В связи с этим жителей и гостей Кубани призвали в ближайшие дни соблюдать необходимые меры предосторожности. Спасатели призывают быть внимательнее, проходя мимо домов, где есть сосульки и снежные карнизы. Чтобы услышать звук падающей сосульки или снега нужно отказаться от наушников.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 12 февраля в Краснодарском крае потеплеет до +6 °С. В горах ночью ожидается мороз до -9…-14 °С, днем до -2…-7 °С. На Черноморском побережье ночью температура составит +4…-1 °С, днем +2…7 °С.

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