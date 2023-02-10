Морозы до -18 °С ожидаются 11 февраля на Кубани, 12 февраля потеплеет до +6 °С

По прогнозам синоптиков, погода в выходные дни на Кубани будет переменчивой.

В субботу, 11 февраля, ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. На участке Джубга — Магри ночью и утром местами пройдет мокрый снег. Также на дорогах края образуется гололедица и наледь.

Ветер будет дуть западной четверти 4–9 м/с, местами порывами до 13 м/с. На Черноморском побережье ветер с переходом на северную четверть 6–11 м/с.

Ночью в крае ожидается мороз до -8…-13 °С, на Азовском побережье -4…-9 °С. В восточной половине края столбики термометров опустятся до -13…-18 °С. Днем по краю температура воздуха составит -3…+2 °С. В горах ночью ожидается -13…-18 °С, днем -4…-9 °С.

На Черноморском побережье ночью столбики термометров опустятся до +1…-4 °С, днем воздух прогреется до +1…6 °С. По северу участка Анапа — Геленджик ожидается -2…+3 °С.

К воскресенью погода на Кубани начнет портиться — на территории края будет облачно, с прояснениями. Местами пройдет дождь, мокрый снег и снег. В отдельных районах южной части к концу дня ожидаются сильные осадки.

Синоптики предупреждают о налипании мокрого снега на проводах и деревьях, а также изморози и гололедице на дорогах.

Ветер будет дуть западной четверти 5–10 м/с, местами порывы 15–18 м/с. На Черноморском побережье ожидается южный ветер с переходом на западную четверть 6–11 м/с, местами 12–14 м/с. Днем на участке Анапа — Геленджик порывы 15–18 м/с.

Ночью 12 февраля столбики термометров опустятся до -3…-8 °С, местами -8…-13 °С при прояснении. Днем потеплеет до +1…6 °С. В горах ночью ожидается мороз до -9…-14 °С, днем до -2…-7 °С. На Черноморском побережье ночью температура составит +4…-1 °С, днем +2…7 °С.

Рабочая неделя 13 февраля начнется с похолодания и осадков, сообщает Краснодарский ЦГМС.

Читайте также: штиль в Новороссийске и Геленджике — ждать ли потепления или готовиться к новому циклону.