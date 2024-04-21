Жителей Краснодарского края предупредили о мошенничестве через липовый Wi-Fi

После подключения к непроверенной открытой сети в торговом центре или на парковке можно лишиться своего Telegram-аккаунта.

Так, мошенники устанавливают открытую Wi-Fi точку доступа, которую называют так же, как сеть ТЦ или аэропорта.

Подключиться к сети можно через код подтверждения, который приходит в Telegram. И если жертва вводит код на странице авторизации, аккаунтом завладевают злоумышленники, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Как обезопасить себя?

— Прежде всего, не подключаться ни к каким общественным сетям.

— Если приходится, тщательно проверяйте названия точек доступа (спросите у сотрудников, найдите таблички с указанием сети).

— Никогда не вводите для подключения к Wi-Fi полученные через мессенджеры пароли.

— Пользуясь любой общественной сетью, не вводите нигде пароли, логины, данные карт и прочую личную и платежную информацию.

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