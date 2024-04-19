В России мошенники разработали новый способ обмана в преддверии Дня Победы

Аферисты заманивают пользователей на фишинговые сайты с логотипом Роскачества.

При этом они обещают жертвам единовременные выплаты ко Дню Победы от 50 до 300 тыс. рублей.

Чтобы получить эти средства, якобы необходимо оплатить комиссию: для этого нужно ввести на сайте данные банковской карты. Срок получения указывают в 1–2 дня, поэтому торопят жертв. Таким образом мошенники могут списать от 400 до 1,1 тыс. рублей.

Потенциальная аудитория аферистов — участники Великой Отечественной войны и члены их семей. Кроме того, мошенники могут использовать названия известных компаний.

«Будьте бдительны и не переходите по сомнительным ссылкам в сети», — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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