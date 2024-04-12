Более 7,5 млн рублей перевел телефонным мошенникам житель Краснодара

В отдел полиции Юбилейного микрорайона Краснодара обратился 55-летний местный житель и сообщил о том, что стал жертвой телефонных мошенников.

По данным полиции, мужчине позвонил якобы сотрудник центробанка и сообщил о том, что злоумышленники пытаются оформить на его имя кредит. Собеседник сказал пострадавшему о том, что для аннулирования займа необходимо самостоятельно взять несколько кредитов и перевести деньги на специальные расчетные счета. Пострадавший оформил три кредита и перевел деньги аферистам, в том числе и личные сбережения.

В полиции уточнили, что злоумышленники использовали психологические приемы и обещали финансовое вознаграждение за выполнение их заданий. Всего пострадавший перевел мошенникам более 7,5 млн рублей, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УМВД России по Краснодару.

По данному факту возбудили уголовное дело о мошенничестве. Проводят следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия для установления и задержания преступников.

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