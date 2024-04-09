Кража голоса: в Госдуме посоветовали не говорить «да» незнакомцам по телефону

Телефонные мошенники могут записать голос человека, чтобы использовать его в незаконных схемах.

По словам депутата Госдумы РФ Антона Немкина, злоумышленники стараются спровоцировать людей сказать по телефону такие фразы, как «я подтверждаю», «да» или различные кодовые слова. Запись с этими словами они используют, чтобы подтвердить финансовые операции от имени жертвы.

«Сегодня одной из основных целей мошенников, которые звонят вам, являются не только ваши данные, но и запись вашего голоса, содержащего ответ «да». Мошенники могут использовать ваш голос для подтверждения финансовых транзакций или заключения договоров без вашего согласия. Поэтому даже простое слово «да» может быть использовано против вас», — предупредил парламентарий.

Во время звонка мошенники стараются записать как можно больше фраз, чтобы было проще использовать голос другого человека в своих схемах. Депутат посоветовал при разговоре с незнакомцами по телефону отвечать фразами «алло», «слушаю вас» или ждать, пока на том конце трубки не представятся. Другой вариант — не отвечать на звонки от неизвестных номеров.

Также стоит подключить СМС-оповещение ко всем операциям со счетами и определитель номера к мобильному телефону, приводит слова Антона Немкина телеканал «360» со ссылкой на РИА «Новости».

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