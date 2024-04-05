Более 1,3 млн рублей отдала телефонным мошенникам воспитательница из Краснодара

В полицию Краснодара позвонила 43-летняя местная жительница и рассказала о том, что стала жертвой телефонных мошенников.

По словам пострадавшей, она работает в детсаду, в мессенджере ей пришло сообщение от руководителя о том, что с ней свяжутся из правоохранительных органов. В сообщении говорилось быть на связи с указанным должностным лицом и отвечать на все его вопросы, так как это связано с проведением проверки в детсаду.

Женщине позвонил лже-силовик и сказал о том, что с ее работы были перечислены деньги в организацию недружественного государства. Злоумышленник сказал, что это расценивается как терроризм, за что предусмотрена уголовная ответственность. Мужчина убедил женщину предоставить ему данные о счетах в банках якобы для того, чтобы проверить ее на причастность к переводу денег.

Также злоумышленник попросил пострадавшую поговорить с представителями Росфинмониторинга, используя специальное кодовое слово. Мошенник убедили женщину купить две сим-карты, телефон, наушники и беспроводную зарядку для поддержания их общения в онлайн режиме, а также попросил ее установить на телефон приложения, а затем взять в банке кредит под предлогом покупки машины. Женщина взяла кредит и перевела деньги мошенникам.

После этого злоумышленники сказали жертве, что в ее доме готовится обыск, во время которого незадекларированные деньги и ювелирные изделия изымут. Затем мошенники попросили пострадавшую выслать им фотографии документов на квартиру и код доступа к порталу «Госуслуги», якобы из-за попыток неизвестных продать недвижимость на аукционе от имени юрлица. Жертву убедили снять с учета по месту жительства ее несовершеннолетнюю дочь, чтобы у нее «не было в будущем проблем».

Когда мошенники попросили женщину продать квартиру, она поняла, что все время общалась с преступниками и обратилась в полицию. Всего за неделю пострадавшая перевела аферистам более 1 млн 300 тыс. рублей, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УМВД России по Краснодару.

Возбудили уголовное дело о мошенничестве. Следствие устанавливает личности преступников.

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