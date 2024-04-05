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Мошенники начали выманивать у пенсионеров золото под предлогом декларирования

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/moshenniki-nachali-vymanivat-u-pensionerov-zoloto-pod-predlogom-deklarirovaniya
Мошенники начали выманивать у пенсионеров золото под предлогом декларирования
Фото pexels.com

По данным правоохранителей, телефонные мошенники начали использовать новую схему обмана пожилых людей.

Вместо денег злоумышленники теперь сообщают по телефону пенсионерам о необходимости задекларировать ювелирные украшения.

«Жертвам пишут с разных номеров, представляясь то сотрудниками ФСБ, то специалистами из Росфинмониторинга. За короткий период времени они уговаривают граждан сдать свои украшения, чтобы якобы их задекларировать. Как правило, под указанным предлогом к пенсионерам приезжают неизвестные лица и забирают все украшения», — говорится в сообщении прокуратуры Краснодарского края в Telegram.

Граждан просят быть бдительными и предупредить своих пожилых родственников.

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