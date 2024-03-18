В Каневском районе осудили курьера мошенников, обманывавших пожилых людей

Вынесен приговор 20-летнему жителю Горячего Ключа, который забирал у обманутых пенсионеров деньги и передавал телефонным мошенникам.

В ходе судебного заседания было установлено, что в июле 2023 года мошенники звонили пенсионерам, представлялись их родственниками и говорили, что они якобы стали виновниками ДТП с пострадавшими. Пожилым людям предлагали выход из ситуации, за непривлечение близкого человека к уголовной ответственности нужно было заплатить.

К введенным в заблуждение пенсионерам приезжал курьер, который забирал деньги и переводил их на указанные мошенниками счета. За это ему полагалось вознаграждение от 5 до 10% от полученной суммы.

Таким образом, мошенники при содействии подсудимого получили деньги от трех пенсионерок из Крыловского и Каневского районов — всего более 1,2 млн рублей.

Курьер был признан виновным в совершении двух преступлений по статье о мошенничестве путем обмана, совершенном группой лиц по предварительному сговору в крупном размере. Осужденному назначили наказание в виде 1 года 2 месяцев в исправительной колонии общего режима, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Читайте также: телефонные мошенники обманули трех женщин за 4 дня на миллион рублей в Сочи.