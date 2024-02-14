Телефонные мошенники обманули трех женщин за 4 дня на миллион рублей в Сочи

Ранее судимый 29-летний житель Томска предложил своим знакомым заработать денег путем телефонного мошенничества.

Молодые люди звонили предполагаемым жертвам, представлялись сотрудниками банка или правоохранительных органов, после чего убеждали их оформить на свое имя кредиты и перевести средства на «безопасные счета».

Злоумышленники за 4 дня успели обмануть троих женщин — от них они получили более 1 млн рублей.

Мошенников задержали правоохранители. Возбудили уголовное дело, расследование завершили, материалы передали в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемым грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба УМВД по Сочи.

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